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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarda bulunuyor. Aliyev, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi.

"ŞANLI ZAFERİMİZİN GÜNÜDÜR"

Aliyev, "8 Kasım 2020 Azerbaycan tarihinde ebedi olarak yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günüdür. 28 yıldır işgal altında olan Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi bir yeri var. Şuşa, sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisidir." ifadelerini kullandı.