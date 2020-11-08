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    • 08.11.2020 12:07
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    : Şuşa kentini işgalinden kurtardı

    haberine göre ordusu, 'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Ulusa sesleniş yapan Azerbaycan lideri , "Karabağ'ın kalbi Şuşa Azerbaycan kontrolünde" dedi.

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    Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulunuyor. Aliyev, 'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi.

    "ŞANLI ZAFERİMİZİN GÜNÜDÜR"
    Aliyev, "8 Kasım 2020 Azerbaycan tarihinde ebedi olarak yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günüdür. 28 yıldır işgal altında olan Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi bir yeri var. Şuşa, sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisidir." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Azerbaycan Şuşa kentini Ermenistan işgalinden kurtardı