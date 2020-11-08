Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 08.11.2020 10:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2020 10:08
    ABONE OL

    Gece boyunca sürdü! 'dan 'a büyük darbe!

    su, işgalci güçlerine ağır darbe indirmeyi sürdürüyor. Gelen son dakika haberine göre; Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

    Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük darbe!

    Son dakika haberi... yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Son 24 saatte ciddi darbe alan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan sunun Ermenistan'a ait 4 T-72 tankı, 2 D-20 topu ve mühimmat dolu birkaç kamyonu imha ettiği vurgulandı.

    Açıklamada, Ermenistan ordusunun dün Terter, Berde, Ağdam, Ağcabedi ve Gubadlı illerine top atışı gerçekleştirdiği, sivil halk arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

    AZERBAYCAN ORDUSUNUN KONTROLÜNDE

    Tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunun altı çizildi.

    Açıklamada, Ermenistan ordusunun iki ülke sınırında da ateşkesi ihlal ettiği, Ermenistan arazisinden Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.

    haberin devamı

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Gece boyunca sürdü! Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük darbe!