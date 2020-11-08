Haydut Ermenistan ordusuna ağır darbeler indiren Azerbaycan'dan güzel haberler geliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Hocavend'de Azerbaycan Hava Kuvvetleri Su-25 saldırı uçağının hava saldırıları ve İHA'ların kullanılması sonucunda düşman siperleri ve barınakları imha edildi" açıklamasında bulundu.
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BUGÜN TARİHİ TÜRK KENTİ ŞUŞA İŞGALDEN KURTARILMIŞTI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugünkü ulusa sesleniş konuşmasında 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığı müjdesini vermişti.
Bu günün Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi.
Şuşa, Ermenistan tarafından 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.
1752'de Karabağ hanı Penahali han tarafından kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olduğu için hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.
Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan bir şehir olmanın yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyor.
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.