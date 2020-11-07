

ABD'de seçim yarışı kıyasıya sürerken, yarışı önde götüren Demokrat aday Joe Biden kameralar karşısına geçti. Biden, seçimin gidişatını değerlendirdi, zafere yaklaştıklarını söyledi. Biden, Trump'a da göndermede bulunarak, "Oylar sayılacak, bunu engellemeye çalışanlara izin vermeyeceğim." dedi.

Joe Biden'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:



"4 MİLYON OY İLE TRUMP'I YENİYORUZ"

Donald Trump'ı yaklaşık 4 milyon oy ile geride bıraktık, yeniyoruz. Arizona'da 4 yıl sonra zafer kazanan demokrat olacağız. Yine Georgia'da 24 sene sonra kazanan demokrat olmanın gururunu yaşayacağız. 300 delege kazanacağımızı düşünüyorum. Ancak unutmayın bunlar yalnızca rakamlar değil, seçmenleri temsil ediyor. Bunlar temel hak ve hukukumuzu da temsil ediyor bu rakamlar. ABD halkı değişimden yana oldu. Bize harekete geçme konusunda yetki verdiler. Küresel iklim sorunu, ırkçılık, demokrasi, pek çok konunun yetkisini ABD halkı bize verdi.

"DÜN ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"

Biz her şey bitsin öyle sürece başlayalım düşüncesinde değiliz. Dün çalışmaya başladık. Bu pandemi konusunda ne yapabilirizi konuştuk. Pandemi tırmanışta, 200 bin günlük vaka görülebiliyor. 240 bin vatandaşımızı bu pandemiye kurban verdik. Acınızı yaşıyoruz, yalnız değilsiniz, kalbimiz sizinle. Bu pandemiyi kontrol altına almak istiyoruz. Artık canlar yanmasın, birçok canı kurtarabiliriz. Dünle birlikte adım attık, bu pandemiyi nasıl yenebilirizi çalıştık. Milyonlarca kişi işsiz, masaya nasıl tabak koyacağını araştırıyor. Bunlara çare arayacağız.

"DEMOKRASİMİZ İŞLİYOR, OYLARINIZ SAYILACAK"

Demokrasiniz işliyor. Oylarınız sayılacak. Bunu durdurmak isteyenler olsa da ben buna izin vermeyeceğim. Fikir ayrılıkları olabilir, bunlar çok normal, bunlar sağlıklı uyuşmazlıklar. Çok canlı tartışmalar da yaşandı. Hiç bitmeyen bir alandır siyaset. Bizim amacımız ayrımcılık değil, herkese adalet getirmektir, eşitliği sağlamaktır. Biz düşman değiliz biz Amerikalılarız. Kime oy verdiğinizi unutmayın. Büyük çoğunluk, 150 milyon ABD'li bu politikaları görmek istiyor. Öfke ve şeytanlaştırmayı arkamızda bırakalım.

"YARIN TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ"

Biz bütün ulusu temsil etmekle yükümlüyüz. Bizim işimiz bu. Biz bakmak ile çekip çevirmek ile görevliyiz. Her şey ile mücadele edebiliriz ama kaybedecek vaktimiz yok. Önümüzde muazzam bir fırsat var. 21.YY'yi kötü bir yüzyıl olarak yaşamayacağız. Birlik olunca çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yarın tekrar görüşeceğiz.

