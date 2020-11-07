Joe Biden kimdir sorusunun yanıtı özellikle son açıklamaların ardından merak konusu oldu. Yapılan son dakika açıklamasına göre Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı. Peki, Joe Biden kimdir? ABD yeni başkanı Joe Biden kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği nedir? İşte detaylar...

JOE BIDEN KİMDİR?

Joe Biden, 20 Kasım 1942'de Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

1953 yılında ailesiyle beraber Delaware eyaletinin Claymont kentine taşındı. Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu, ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesini 1969'da bitirdi ve Wilmington'da avukatlık yaptı.

Henüz 31 yaşındayken 1972 yılında ABD Senatosuna seçilen Biden, en genç senatörlerden biri olarak kayıtlara girdi.