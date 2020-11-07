Joe Biden kimdir sorusunun yanıtı özellikle son açıklamaların ardından merak konusu oldu. Yapılan son dakika açıklamasına göre Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı. Peki, Joe Biden kimdir? ABD yeni başkanı Joe Biden kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği nedir? İşte detaylar...
JOE BIDEN KİMDİR?
Joe Biden, 20 Kasım 1942'de Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
1953 yılında ailesiyle beraber Delaware eyaletinin Claymont kentine taşındı. Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu, ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesini 1969'da bitirdi ve Wilmington'da avukatlık yaptı.
Henüz 31 yaşındayken 1972 yılında ABD Senatosuna seçilen Biden, en genç senatörlerden biri olarak kayıtlara girdi.
DELAWARE EYALETİNDEN 37 YIL SENATÖRLÜK YAPTI
2009 yılının ocak ayında başkan yardımcısı olarak yemin edene kadar bu görevini sürdüren Biden, aralıksız olarak 37 yıl boyunca Delaware eyaletinin senatörlüğünü yaptı.
Biden, 2008 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koydu ancak Iowa'daki ön seçimlerde başarısızlığa uğrayınca adaylıktan çekildi.
23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin başkan adayı Barack Obama tarafından başkan yardımcılığına aday gösterilen Biden, 4 Kasım'da yapılan seçimleri Demokratların kazanmasıyla birlikte 20 Ocak 2009'da 47. başkan yardımcısı olarak yemin etti.
8 Kasım 2016'daki seçimleri Trump'ın kazanmasının ardından 20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'e devretti.
İlk eşi Neilla Hunter 1972 yılında vefat eden Biden, 1977 yılında Jill Jacobs ile evlendi. Beau adlı oğlu beyin kanserinden 2015 yılında vefat eden Biden'ın 3 çocuğu bulunuyor.
59. BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİ KAZANDI
ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.
Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.
AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı.
Böylece, 253 olan delege sayısını 273'e çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.
Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu üç eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.
"AMERİKAN HALKININ BANA DUYDUĞU GÜVENDEN ONUR DUYDUM"
ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, "Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen (Kamala) Harris'e duyduğu güvenden onur duydum.'' dedi.
Associated Press haber ajansı tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre 59. başkanlık seçimlerini kazanan Biden, yaptığı açıklamada, eşsiz engeller karşında Amerikan halkının rekor sayıda oy kullanarak, demokrasinin ABD'nin kalbinde attığını bir kez daha kanıtladığını belirtti.
Biden, öfke ve sert söylemleri geride bırakma ve ulus olarak birlik olma zamanının geldiğini belirterek, ''Amerika için birleşme ve iyileşme zamanı.'' mesajı verdi.
"Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Harris'e duyduğu güvenden onur duydum.'' diyen Biden, ''Biz Amerika Birleşik Devletleriyiz, birlikte hareket edersek yapamayacağımız hiçbir şey yok.'' ifadesini kullandı.
BİDEN, YEREL SAATLE 20.00'DE ZAFER KONUŞMASI YAPACAK
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ABD saatiyle 20.00'de (TSİ 04.00) zafer konuşması yapacak.
Biden'ın seçim kampanyası ekibinden yapılan açıklamada, Joe Biden'ın başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile 20.00'de Delaware eyaletinin Wilmington kentinde ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtildi.
Biden ise Twitter hesabından da paylaşımda bulunarak, ''Bizi zor bir iş bekliyor ama size söz veriyorum: Bana oy verseniz de vermeseniz de tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Bana olan inancınızı boşa çıkarmayacağım.'' ifadesini kullandı.
AB VE NATO'DAN BİDEN'A KUTLAMA
Avrupa Birliği (AB) yönetimi ve NATO, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yazılı açıklamasında AB'nin ABD'deki seçimleri yakından takip ettiğini ve seçim sürecindeki son gelişmeyi not ettiklerini belirterek, "AB, Başkan seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'i yeterli oya ulaşmalarından dolayı kutlamaktadır." ifadesini kullandı.
ABD seçimindeki rekor katılımdan memnuniyet duyduklarını dile getiren Michel, şunları kaydetti:
"Sonuçların onay sürecini takip ediyoruz ve ABD seçim sisteminin yakında sonuçları açıklayacağına inanıyoruz. AB bir kez daha güçlü transatlantik ortaklığına bağlılığını vurgulamaktadır ve yeni Başkan, yeni Kongre ve yönetimle çalışmaya hazırdır."
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yazılı açıklama yaparak Joe Biden ve Kamala Harris'i seçim zaferlerinden ötürü samimi şekilde kutladığını bildirdi.
Von der Leyen, "AB ve ABD dost ve müttefiktirler. Vatandaşlarımız derin bağları paylaşmaktadır. Başkan seçilen Biden ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesine yer verdi.
Avrupa Parlamento Başkanı David Sassoli ise "Yeni Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e en iyi dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.
Sassoli, "Dünyanın özellikle bu zor zamanlarda Avrupa ile ABD arasında güçlü bir ilişkiye ihtiyacı var. Kovid-19'la mücadele, iklim değişikliği ve yükselen eşitsizlik konularında birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamasını yaptı.