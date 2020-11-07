Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.11.2020 17:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.11.2020 17:16
    ABONE OL

    'de Kraliyet ailesinin geleneksel Noel yemeği korona yüzünden 33 yıl sonra ilk kez iptal edilecek

    ’de Kraliyet ailesinin geleneksel olarak düzenlediği Noel yemeğinin (Kovid-19) önlemleri nedeniyle 33 yıl sonra ilk kez iptal olabileceği açıklandı.

    DHA
    Bir ilk! Kraliyet ailesi 33 yıl sonra...

    Kraliçesi 2. Elizabeth'in Norfolk yakınlarındaki Sandringham Sarayı'nda 1987 yılından bu yana düzenlenen geleneksel Noel yemeğini (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilk kez iptalle karşı karşıya kaldı. İngiliz yerel medyasında yer alan habere göre, sarayı çalışanlarının koronavirüs tedbirlerinin tarafından arttırıldığını ve Noel yemeğinin iptal edileceğini aktardı.

    İNGİLTERE'DE SON DURUM
    İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 287 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 355 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 146 bin 484'e, toplam can kaybı ise 48 bin 475'e ulaştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya İngiltere'de Kraliyet ailesinin geleneksel Noel yemeği korona yüzünden 33 yıl sonra ilk kez iptal edilecek