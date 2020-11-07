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    • Dünya
    • 07.11.2020 18:53
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    • 07.11.2020 18:58
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    'da Ortodoks papazı kurşunlayan saldırgan yakalandı! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı....

    'da yaşanan kilise saldırısının ayrıntıları açıklandı. Lyon'daki saldırganı bulundu. 40 yaşlarında Savcı, saldırganın kökenli bir erkek olduğunu, eşi ile papaz arasında ilişki bulunduğunu belirtti.

    AA
    Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı....

    Lyon Cumhuriyet Savcısı Nicolas Jacquet, 31 Ekim'de papaz Nikolaos Kakavelakis'i silahla vurarak yaralayan şüphelinin dün gözaltına alındığını, bugün suçunu itiraf ederek saldırıyı üstlendiğini belirtti.

    EŞİ İLE PAPAZIN GAYRİ AHLAKİ İLİŞKİSİ VAR

    Jacquet, saldırıyı düzenleyen kişinin 40 yaşlarında Gürcü kökenli bir erkek olduğunu, eşi ile papaz arasında ilişki bulunduğunu ifade etti.

    Fransa'nın Lyon kentinin 7'inci bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi papazı Kakavelakis, kiliseyi kapattığı sırada av tüfeğiyle vurulmuş, saldırgan kaçmıştı.

    Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Papaz Kakavelakis, perşembe günü 5 gündür bulunduğu komadan çıkmıştı.

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    Haberler Dünya Fransa'da Ortodoks papazı kurşunlayan saldırgan yakalandı! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı....