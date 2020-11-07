Lyon Cumhuriyet Savcısı Nicolas Jacquet, 31 Ekim'de papaz Nikolaos Kakavelakis'i silahla vurarak yaralayan şüphelinin dün gözaltına alındığını, bugün suçunu itiraf ederek saldırıyı üstlendiğini belirtti.

EŞİ İLE PAPAZIN GAYRİ AHLAKİ İLİŞKİSİ VAR

Jacquet, saldırıyı düzenleyen kişinin 40 yaşlarında Gürcü kökenli bir erkek olduğunu, eşi ile papaz arasında ilişki bulunduğunu ifade etti.

Fransa'nın Lyon kentinin 7'inci bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi papazı Kakavelakis, kiliseyi kapattığı sırada av tüfeğiyle vurulmuş, saldırgan kaçmıştı.