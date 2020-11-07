



Dünya nefesini tuttu, ABD seçimlerini takip etti. Milyonlarca Amerikalı, yeni başkan için sandık başına gitti. Toplamda 50 eyalette düzenlenen seçimin sonucu hala netleşmedi. ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden, 270 delegeye ulaşmak için birbiriyle rekabet etti. Biden 264, Trump 214 delegeye ulaşırken seçimin kaderini belirleyecek beş kritik eyalette oy sayım işlemi devam etti. Biden, Nevada, Pensilvanya, Arizona ve Georgia'da yarışı önde götürürken, seçim sonuçlarını kabul etmeyen Başkan Trump, bir kez daha Yüksek Mahkeme'ye gidileceğini söyledi.