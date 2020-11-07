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    • Dünya
    • 07.11.2020 Gazete
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    Dünya nefesini tuttu bu haberi bekliyor! 'nin yeni başkanı kim olacak?

    Milyonlar, ’deki başkanlık ine kilitlendi. En kritik eyaletlerle oy sayımı devam etti. Biden başkanlığa adım adım yürürken, Trump bir kez daha “Sayımı durdurun” dedi.



    Dünya     nefesini tuttu, ABD seçimlerini takip etti. Milyonlarca Amerikalı, yeni başkan için sandık başına gitti. Toplamda 50 eyalette düzenlenen seçimin sonucu hala netleşmedi. ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden, 270 delegeye ulaşmak için birbiriyle rekabet etti. Biden 264, Trump 214 delegeye ulaşırken seçimin kaderini belirleyecek beş kritik eyalette oy sayım işlemi devam etti. Biden, Nevada, Pensilvanya, Arizona ve Georgia'da yarışı önde götürürken, seçim sonuçlarını kabul etmeyen Başkan Trump, bir kez daha Yüksek Mahkeme'ye gidileceğini söyledi.



    GEORGIA'DA OYLAR YENİDEN SAYILACAK
    ABD başkanlık seçiminin kilit eyaletlerinden Georgia'da, oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu. Eyalette yarışı Biden, 1579 oy farkla önde götürüyordu.

    Trump'a bir darbe de sosyal medyadan geldi. Twitter-Facebook tarafından sansürlendi. CNN ve NBC ise konuşması sırasında yayını kesti.

    SON DURUM NE?

    Georgia: Oyların yüzde 99'u sayıldı. Trump yüzde 49.4, Biden yüzde 49.4.

    Nevada: Yüzde 92'si sayıldı. Biden yüzde 49.7, Trump yüzde 48.1.

    Alaska: Oyların yüzde 56'sı sayıldı; Trump yüzde 62.9, Biden yüzde 33.

    Arizona: Yüzde 94'ü sayıldı. Biden yüzde 49,9, Trump yüzde 48,6.

    Kuzey Carolina: Yüzde 95'i sayıldı. Trump yüzde 50, Biden yüzde 48,6.




    MELANIA GİDİYOR
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    Philadelphia'da olası çatışmalara karşı ulusal muhafızlar sokağa indi.



    AÇIK SERVİS
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    Trump, oyların çalındığını açıkladı. Biden'ın güvenliğini ise başkanları koruyan gizli servis sağladı.
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