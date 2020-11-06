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    • 06.11.2020 23:57
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    The gazetesi: i, Başkan Adayı 'ın güvenliğini artırmayı plânlıyor

    Amerika Birleşik Devletleri'de başkanların ve ailelerinin güvenliğinden sorumlu i'nin, Başkan Adayı 'ın seçilme ihtimalinin artması üzerine şu anda bulunduğu yerde ek güvenlik tedbirleri almayı plânladığı belirtildi.

    ABD Gizli Servisi Biden için plân yaptı

    Washington Post gazetesinin güvenilir kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gizli Servis, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın şu anda sonuçları izlediği Delaware eyaletindeki Wilmington kentine ek güvenlik güçleri göndermeyi planlıyor.

    Sonuçları henüz netleşmeyen seçimlerde Biden'ın seçilme ihtimalinin arttığına işaret eden kaynaklar, Gizli Servis'in de bu nedenle harekete geçtiğini aktardı.

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    Kaynaklar, Biden'a yönelik yeni güvenlik önlemlerinin bugün itibarıyla başlayabileceğini kaydetti.

    ABD'de genellikle seçim gecesi kazananın duyurulmasının ardından Gizli Servis, yeni seçilen başkanın güvenliğini sağlamaya başlıyor. Ancak bu yıl sonuçların, seçim gecesi belli olmaması nedeniyle Biden'ın güvenlik önlemleri de artırılmamıştı.

    Konuya ilişkin Amerikan Gizli Servisi ve Biden'ın seçim kampanyasından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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    Haberler Dünya The Washington Post gazetesi: ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı plânlıyor