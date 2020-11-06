ABD'de salı günü yapılan seçimlerin ardından, Georgia eyaletindeki iki Senato koltuğu için yapılan yarışların ocak ayındaki ikinci tura kalmasıyla, mevcut tabloda Senatoda hangi partinin çoğunluğu koruyacağı bu yarışlar sonlanana kadar bilinemeyecek.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerde, başkanın yanısıra Kongrenin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'nun yeni düzeni için de oy kullanıldı.



