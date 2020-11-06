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    • 07.11.2020 06:38
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    SON DAKİKA: lerinde flaş gelişme: Ocak ayına kadar bilinmeyecek

    Son dakika haberine göre, 'de salı günü yapılan lerin ardından, Georgia eyaletindeki iki Senato koltuğu için yapılan yarışların ocak ayındaki a kalmasıyla, mevcut tabloda Senatoda hangi partinin çoğunluğu koruyacağı bu yarışlar sonlanana kadar bilinemeyecek.

    AA
    Ocak ayına kadar bilinmeyecek

    ABD'de salı günü yapılan seçimlerin ardından, Georgia eyaletindeki iki Senato koltuğu için yapılan yarışların ocak ayındaki ikinci tura kalmasıyla, mevcut tabloda Senatoda hangi partinin çoğunluğu koruyacağı bu yarışlar sonlanana kadar bilinemeyecek.

    ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerde, başkanın yanısıra Kongrenin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'nun yeni düzeni için de oy kullanıldı.

    Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, şu anda hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, 100 sandalyelik Senato'da 48'er sandalyeyi garantiledi.

    Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerinde birer ve Georgia eyaletinde iki sandalye için yapılan seçimlerin sonucu henüz netleşmedi. Kuzey Carolina ve Alaska'da Cumhuriyetçiler önde götürüyor. Bu durumda Cumhuriyetçilerin senatör sayısı 50'yi görebiliyor.



    İKİSİ DE YÜZDE 50'Yİ YAKALAYAMADI
    Ancak Georgia eyaletindeki iki yarışta da hiçbir aday yüzde 50 çoğunluğu yakalayamadı. Bu eyaletteki iki koltuk için ocak ayında ikinci tur seçimler olacak.

    Bu durumda her iki partinin de 51 senatörü bulamayacağı göz önünde bulundurularak, Senatoda kimin çoğunlukta olacağı ocak ayındaki ikinci tur sonuçlanana kadar bilinmezliğini koruyacak.
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    Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD seçimlerinde flaş gelişme: Ocak ayına kadar bilinmeyecek