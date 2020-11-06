Amerikan medyası seçim sürecinde yarışan taraflar arasında mesajı taşıyan bir mecra olmayı reddetti ve doğrudan siyasi iktidarı belirleyen bir aktör olma çabasıyla yayınlarını şekillendirdi. Sosyal medya şirketlerinin seçim sürecinde Biden lehine ve Trump aleyhine pozisyon alması "ifade özgürlüğü" gibi büyülü bir kavram üzerine inşa edilen imajı yok etmiş durumda. Belirli siyasi, ekonomik, kültürel çıkarların yön verdiği sosyal medya mecraları, bir ahtapotun kolları gibi bireysel ve toplumsal yaşamların en ince noktalarına kadar sirayet ederek yeni iktidar biçiminin kapsama alanını net şekilde gösteriyor. Amerika'da hem geleneksel medya hem de sosyal medya platformları Trump'a karşı ortak bir cephe oluşturarak seçim sürecinin aktif unsurları olarak sahada yer aldılar. Amerikan başkanının sosyal medya platformları tarafından sesinin kısılması veya sansürlenmesi ise medyayı kimin kontrol ettiği sorusuna önemli bir cevap oluşturuyor...