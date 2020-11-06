PKK ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı (IKBY) Peşmerge güçleri arasında Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde 4 Kasım'da çıkan çatışmada, 1 Peşmerge ölmüş, 3'ü ise yaralanmıştı.

PKK'NIN IKBY'DE SON DÖNEMDE ARTAN TERÖR FAALİYETLERİ

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, 2 Ekim'de yaptığı açıklamada, PKK'nın IKBY'deki faaliyetlerini eleştirerek, "Yasal olmayan bir şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli." demişti.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, 27 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'de memurları öldürdüğünü ve bölgedeki faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

IKBY Güvenlik Ajansı, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.