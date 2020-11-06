ABD'de Başkanlık seçimlerinde, ibre Joe Biden yönüne döndü. Biden 264 delegeye ulaşırken ABD Başkanı Donald Trump, 224 delegede kaldı. Ancak Nevada, North Carolina, Georgia, Alaska ve Pensilvanya sonuçları kesinleşmediği için iki aday da Beyaz Saray'a aynı uzaklıkta.
ABD'de bu yıl postayla ya da şahsen kullanılan 160 milyondan fazla oyun sayım işlemi devam ediyor. Trump önde götürdüğü 4 eyaleti alır ve ardından da Nevada'da Biden'ı geçerse koltuğunu koruyacak.
İŞTE O EYALETLER
Georgia (16 delege): Yüzde 98'i sayıldı, Trump 200 bin oyla önde.
North Carolina (15 delege): Yüzde 95 sayıldı. Trump önde.
Pensilvanya: (20 delege): Yüzde 89 sayıldı. Trump önde.
Alaska: (3 delege): Yüzde 75 sayıldı. Trump önde.
Nevada: (6 delege): Yüzde 75'i sayıldı. Biden önde. Ancak iki rakip arasındaki fark 8 bin
MAHKEME KABUL ETMEDİ
Seçimlerin başa baş gittiği Georgia'da, Trump'ın 'oy sayımı durdurulsun' talebi reddedildi.
SAYIM DEVAM ETSİN
New York ve Washington DC'nin de aralarında bulunduğu çeşitli eyaletlerde sokağa inen Demokrat protestocular sayımın devam etmesini istedi. Portland, Oregon'da sokağa çıkanlar bazı mağazaları yağmalayınca gözaltına alındı.
SENATO TRUMP'IN
Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinin sonuçlarının çoğu değişmedi. Hangi aday kazanırsa kazansın, bölünmüş bir Kongre'ye başkanlık edecek. Demokratlar, Cumhuriyetçiler'den en az dört sandalye alarak Senato'nun kontrolünü ele geçirmeyi umuyorlardı.
BUSH KAZANDI
Yıllarca evsiz yaşayan aktivist Cori Bush, Missouri'yi Kongre'de temsil eden ilk siyah kadın oldu. Demokrat aday, oyların yüzde 79'unu aldı.