



SAYIM DEVAM ETSİN

New York ve Washington DC'nin de aralarında bulunduğu çeşitli eyaletlerde sokağa inen Demokrat protestocular sayımın devam etmesini istedi. Portland, Oregon'da sokağa çıkanlar bazı mağazaları yağmalayınca gözaltına alındı.



SENATO TRUMP'IN

Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinin sonuçlarının çoğu değişmedi. Hangi aday kazanırsa kazansın, bölünmüş bir Kongre'ye başkanlık edecek. Demokratlar, Cumhuriyetçiler'den en az dört sandalye alarak Senato'nun kontrolünü ele geçirmeyi umuyorlardı.







BUSH KAZANDI

Yıllarca evsiz yaşayan aktivist Cori Bush, Missouri'yi Kongre'de temsil eden ilk siyah kadın oldu. Demokrat aday, oyların yüzde 79'unu aldı.