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    • 06.11.2020 22:23
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    lerle ilgili tüm hukuki süreçlerin takipçisi: "Savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim"

    Başkanı , lerle ilgili tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağını belirterek, "Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." açıklamasında bulundu.

    AA



    ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları hala açıklanmayan seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



    "BU DURUM TEK BİR SEÇİM İLE İLGİLİ DEĞİL..."
    Amerikan halkının tüm oy sayım ve seçimlerin sonucunun onaylanması sürecinde tam bir şeffaflığı hak ettiğini belirten Trump, "Artık bu durum tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm ülkenin seçim sürecinin güvenilirliği ile ilgili." ifadesini kullandı.



    En başından beri yasal yollarla kullanılmış oyların sayılıp, yasal olmayanların sayıma dahil edilmemesi gerektiğini söylediklerini anımsatan Trump, Demokratların her fırsatta bu ilkeye karşı çıktığını kaydetti.



    "SAVAŞMAKTAN VAZÇEÇMEYECEĞİM"
    Trump açıklamasında, "Amerikan halkının, hükümetimize güvenini sağlamak için bu süreçte tüm hukuki yönlerin takipçisi olacağız. Sizin ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." mesajını verdi.
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