



"BU DURUM TEK BİR SEÇİM İLE İLGİLİ DEĞİL..."

Amerikan halkının tüm oy sayım ve seçimlerin sonucunun onaylanması sürecinde tam bir şeffaflığı hak ettiğini belirten Trump, "Artık bu durum tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm ülkenin seçim sürecinin güvenilirliği ile ilgili." ifadesini kullandı.