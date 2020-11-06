140 TON AĞIRLIĞINDA

5,80 metre uzunluğunda, 2,90 metre yüksekliğinde ve 4,50 metre genişliğinde olan dev kaya ile ilgili jeologlar, kayadan örnek alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Çıkan sonuç jeogologları şaşkına çevirdi. Kayanın yaşının yaklaşık 1 milyar olduğu ve yaklaşık 140 ton ağırlğında olduğu tahmin ediliyor.