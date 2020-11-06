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    • 06.11.2020 11:22
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    'daki çiftçinin tarlasından 50 yıl önce çıkan 140 ton ağırlığındaki dev nın 1 milyar yaşında olduğu ortaya çıktı

    ’da çiftçilik yapan , tarlasında 50 yıl önce bulunan, yaklaşık 140 ton ağırlığındaki dev nın bir milyar yaşında olduğunu ortaya çıktı.

    DHA
    Tarlasından çıktı! Yaşını duyanın ağzı açık kalıyor

    Almanya'nın Aşağı Saksonya bölgesinde bulunan Hüven beldesinde çiftçilik yapan çiftçilik yapan Franz Dörtelmann'ın (52) 50 yıl önce dedesi tarafından tarlaya ekin ektiği sırada dev bir kaya keşfetti. Namı dilden dile yayılan dev kayalıkla ilgili jeologlar inceleme için bölgeye geldi.

    140 TON AĞIRLIĞINDA
    5,80 metre uzunluğunda, 2,90 metre yüksekliğinde ve 4,50 metre genişliğinde olan dev kaya ile ilgili jeologlar, kayadan örnek alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Çıkan sonuç jeogologları şaşkına çevirdi. Kayanın yaşının yaklaşık 1 milyar olduğu ve yaklaşık 140 ton ağırlğında olduğu tahmin ediliyor.

    1 MİLYAR YAŞINDAKİ KAYAYA İSİM VERECEKLER
    Kayanın, 14 gün içinde yetkililer tarafından kaldırılarak Hüven köyüne anıt olarak konulacağı belirtildi. Belediye Başkanı Yardımcısı Alfons Kohne "Son dört hafta içinde, taşı görmeye yaklaşık 10 bin ziyaretçi geldi. Onu köye kurmak istiyoruz" dedi. Gelecek yıl dev granit kayaya isim verileceği belirtilidi.
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