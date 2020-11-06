Demokrat aday Joe Biden'ın başkanlık yarışında ipi göğüslemeye daha yakın olduğu ABD seçimlerinde gerginlik gittikçe artıyor. Seçimi kaybetmesi halinde yüksek mahkemeye başvurarak sonuçlara itiraz edeceğini her fırsatta yineleyen ABD Başkanı Donald Trump, oy sayımında yolsuzluk yapıldığı iddialarını da her fırsatta dile getiriyor. Kritik eyaletlerde oy çoğunluğunun Biden'a dönmesinin ardından seçimde usulsüzlük yapıldığını söyleyen Trump'a, birçok medya organı tepki gösterdi.

TRUMP'IN KONUŞMASI YARIDA KESİLDİ

Dün gece gerçekleştirdiği canlı yayın konuşmasında süreç yasal bir şekilde ilerlerse kendi zaferinin kesin olduğunu vurgulayan Trump, geçersiz oyların da sayıldığını yineledi.

Trump'ın konuşmasını sürdürdüğü sırada, Amerikan medyasının lokomotif kanallarından birçoğu, Başkan'ın bu sözlerine tepki göstererek konuşmayı yayınlamaktan vazgeçti.