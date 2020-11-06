Son dakika haberine göre, dünyanın büyük bir merakla ABD'deki seçim sonuçlarını bekliyor. ABD'de başkanlık seçimleri Joe Biden ve Başkan Donald Trump arasında gidip geliyor. Kritik seçimde oy sayma işlemleri devam ederken, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın yıllar önce Pizza Gate' ile ortaya çıkan taciz iddiaları sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Farklı mekan ve zaman dilimlerinde, kameralar önünde çocuklara olan yaklaşımları örnek gösterilen Biden'in pedofili olduğu iddia ediliyor.