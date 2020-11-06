Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.11.2020 11:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2020 11:23
    ABONE OL

    başkanlık lerinde yaşanan ilginç olay! Bebek erken doğduğu için...

    sonuçları için tartışma sürerken, dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. ABD’deki kritik seçimden bir gün önce doğum yapan adlı seçmen, "Hastalar için Oy" adlı uygulamasıyla hastaneden oy kullandı. Walker, hastaneye gelen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oyumu kullanabilmek bana iyi hissettirdi. Her oy önemlidir öyle değil mi?" ifadelerine yer verdi.

    DHA
    ABD başkanlık seçimlerinde yaşanan ilginç olay!

    Pennsylvania, Tarentum'dan Megan Walker, 2 Kasım'da Oakland'daki UPMC Magee-Womens Hastanesi'nde Bryson Drum adında bir çocuk doğurdu. Ertesi gün, Walker personele sandık başına gidebilmesi için taburcu edilmesi gerektiğini söyledi. Hastane çalışanları ilk başta oy kullanmasının imkansız olduğunu düşünseler de kısa sürede çözüm bularak yetkililere haber verdiler. "Hastalar için Oylar" koordinatörü Paul O'Hanlon devreye girerek gerekli işlemleri başattı.

    BEBEK ERKEN DOĞDU

    ABD'de önceki gün yapılan 59. başkanlık seçimlerinin 1900'dan bu yana en yüksek katılım oranına sahip olurken, Pennsylvania'nın Tarentum kentinde yaşayan Megan Walker, seçimden bir gün önce hastanede doğum yaptı.

    Seçimde oy kullanmak istediğini belirten Walker, "Hastalar için Oy" adlı uygulamasıyla hastanede oy kullandığı belirtildi. Walker, yaptığı açıklamada, "Seçim gününden hemen önce doğum yapmak tamamen beklenmedik bir şeydi.

    Bebeğimiz erken geldi. Seçim önemliydi. İmkan verildi, oyumu hastanede kullandım" dedi.

    haberin devamı
    haberin devamı

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD başkanlık seçimlerinde yaşanan ilginç olay! Bebek erken doğduğu için...