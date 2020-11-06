Pennsylvania, Tarentum'dan Megan Walker, 2 Kasım'da Oakland'daki UPMC Magee-Womens Hastanesi'nde Bryson Drum adında bir çocuk doğurdu. Ertesi gün, Walker personele sandık başına gidebilmesi için taburcu edilmesi gerektiğini söyledi. Hastane çalışanları ilk başta oy kullanmasının imkansız olduğunu düşünseler de kısa sürede çözüm bularak yetkililere haber verdiler. "Hastalar için Oylar" koordinatörü Paul O'Hanlon devreye girerek gerekli işlemleri başattı.
BEBEK ERKEN DOĞDU
ABD'de önceki gün yapılan 59. başkanlık seçimlerinin 1900'dan bu yana en yüksek katılım oranına sahip olurken, Pennsylvania'nın Tarentum kentinde yaşayan Megan Walker, seçimden bir gün önce hastanede doğum yaptı.
Seçimde oy kullanmak istediğini belirten Walker, "Hastalar için Oy" adlı uygulamasıyla hastanede oy kullandığı belirtildi. Walker, yaptığı açıklamada, "Seçim gününden hemen önce doğum yapmak tamamen beklenmedik bir şeydi.
Bebeğimiz erken geldi. Seçim önemliydi. İmkan verildi, oyumu hastanede kullandım" dedi.