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    • Dünya
    • 05.11.2020 13:19
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    • 05.11.2020 13:20
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    Miçotakis açıkladı: Yunanistan yeniden karantinaya giriyor

    Son dakika haberine göre Miçotakis, " sabah 6'dan itibaren 3 hafta boyunca tüm ülke karantina altında olacak." dedi. Miçotakis ayrıca karantina nedeniyle çalışamayacak işçilere aylık 800 euro destek ödemesi yapılacağını belirtti.

    Başbakan açıkladı: Tüm ülke karantinaya giriyor

    'nin sınır komşusu 'da yeni corona virüs önlemleri geliyor. NTV'de yer alan habere göre Yunanistan Kiriakos Miçotakis yeni önlemleri açıkladı.

    Başbakan Miçotakis, 7 Kasım sabah altıdan itibaren ülke genelinde üç haftalık karantina uygulamasının başlayacağını duyurdu.

    Yunanistan Başbakanı, "30 Kasım'a kadar devam edecek karantina sürecinde okullar açık olacak. Ortaokul, lise ve üniversitelerde uzaktan eğitim yapılacak" dedi.

    İlkokul, anaokulu, kreşlerde ise normal eğitim devam edecek.

    ÇALIŞAMAYACAK İŞÇİLERE DESTEK
    Karantina önlemleri nedeniyle iş hayatı etkilenecek işçilere de devlet tarafından destek ödemesi yapılacak.

    Miçotakis, "Tedbirler nedeniyle çalışamayacak işçilere devlet aylık 800 euro verecek" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis açıkladı: Yunanistan yeniden karantinaya giriyor