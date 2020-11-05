Türkiye'nin sınır komşusu Yunanistan'da yeni corona virüs önlemleri geliyor. NTV'de yer alan habere göre Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis yeni önlemleri açıkladı.

Başbakan Miçotakis, 7 Kasım Cumartesi sabah altıdan itibaren ülke genelinde üç haftalık karantina uygulamasının başlayacağını duyurdu.

Yunanistan Başbakanı, "30 Kasım'a kadar devam edecek karantina sürecinde okullar açık olacak. Ortaokul, lise ve üniversitelerde uzaktan eğitim yapılacak" dedi.

İlkokul, anaokulu, kreşlerde ise normal eğitim devam edecek.

ÇALIŞAMAYACAK İŞÇİLERE DESTEK

Karantina önlemleri nedeniyle iş hayatı etkilenecek işçilere de devlet tarafından destek ödemesi yapılacak.

Miçotakis, "Tedbirler nedeniyle çalışamayacak işçilere devlet aylık 800 euro verecek" ifadelerini kullandı.