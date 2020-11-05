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    • 06.11.2020 06:09
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    SON DAKİKA: 'dan Esper'in istifa haberlerine yalanlama

    Son dakika haberine göre, ABD (), Savunma Bakanı Mark Esper'in görevinden istifa etmek hazırlığında olduğuna ilişkin iddiaları yalanlayarak bu iddiaların "birçok yönden yanıltıcı" olduğunu açıkladı.

    AA
    Pentagon'dan o iddialara yalanlama

    ABD () sözcüsü Jonathan Hoffman, Amerikan televizyonunun Esper'in istifa mektubunu hazırladığı haberine ilişkin, "NBC'nin haberi yanlış ve birçok yönden yanıltıcıdır. Açık olmak gerekirse Bakan Esper'in ne istifa etmek gibi bir niyeti var ne de kendisinden bir istifa mektubu sunması istenmiştir." açıklamasında bulundu.

    MSNBC televizyonunun üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, uzun zamandır ABD Başkanı ile aralarının iyi olmadığı ve seçimden sonra görevden alınmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan 'in istifa etmek üzere mektup hazırladığı ileri sürülmüştü.

    Haberde, ayrılmadan önce Esper'in aynı zamanda Amerikan askeri üslerindeki Konfederasyon generallerinin isimlerinin sökülmesi ve bunların yerine konulacak isimler konusunda Kongre için bir taslak hazırladığı da iddia edilmişi.

    Daha önce Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği ve Kara Kuvvetlerinde subaylık yapmış olan Esper, ayrıca savunma sanayi şirketi Raytheon'un Hükümetle İlişkiler Biriminin başkan yardımcılığını yapmıştı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Pentagon'dan Esper'in istifa haberlerine yalanlama