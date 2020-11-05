





Diğer yandan sonuçları açıklamaya hazırlanan Georgia'da ise, Trump'ın 28 bin oyla önde olduğu belirtildi. Biden'ın kazandığı duyurulan Arizona eyaletinde ise oy sayımının devam ettiği Biden'ın 79 bin oyla önde olduğu, ancak Trump'ın da aradaki farkı giderek kapattığı ifade edildi.

