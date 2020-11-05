Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.11.2020 21:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2020 22:10
    ABONE OL

    Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur: "Başkan Erdoğan'a ve devletine teşekkür ederim"

    Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, "'nin IMF'ye olan birikmiş borcunu kendisinin IMF'den alacağı para karşılığında sildiren 'a ve onun şahsında dost ve kardeş devletine teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

    Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür ederim

    Somali'de koltuğuna oturan ve mezunu olan Abdulkadir Muhammed Nur, ülkesinin IMF'e olan borcunun Türkiye'nin devreye girmesiyle silinmesinin ardından bir teşekkür mesajı paylaştı.

    Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "'nin IMF'ye olan birikmiş borcunu kendisinin IMF'den alacağı para karşılığında sildiren 'a ve onun şahsında dost ve kardeş Türkiye devletine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    İşte Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'un o paylaşımı;


    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
    Somali'nin Uluslararası Para Fonu'na ( IMF) olan vadesi geçmiş larının silinebilmesi amacıyla Türkiye'nin IMF ihtiyat hesaplarında biriken paylarından 2.3 milyon Özel Çekme Hakkı (SDR) tutarında nakit hibe verilecek.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası anlaşmaya göre, 5 Ekim tarihli hibe anlaşmasının yürürlüğe girmesine 4749 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında karar verildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur: "Başkan Erdoğan'a ve Türkiye devletine teşekkür ederim"