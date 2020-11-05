Koronavirüs son dakika haberleri tüm dünyadan gelmeye devam ediyor. Koronavirüs dünyayı daha fazla etkisi altına almaya başladı. Korkutan haber ise Danimarka'dan geldi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, Gıda Bakanı Mogens Jensen, Ticaret Bakanı Simon Kollerup, Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Kaare Mölbak ve Emniyet Genel Müdürü Thorkild Fogde'nin katılımıyla, Dışişleri binası Eigtveds Pakhus'a davet edilen basın mensuplarına mesafeli basın toplantısı düzenlendi. Mutasyon, normal ve anormal biyolojik süreçte DNA ve RNA'da meydana gelen kalıcı değişimlerin genel adıdır. Genellikle düzeltilememiş hatalar sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Korkutan araştırma ortaya çıktı! Koronavirüs mutasyona uğrayıp...
Mutasyona uğrayan virüse karşı antikor tedavisinin gücünün düştüğünü ve hafif etki ettiğini kaydeden Frederiksen, "Danimarka'da çiftliklerdeki tüm vizonlar uyutulacak. Damızlık vizonlar da dahil. Bu zorunlu bir karar." dedi.
Mutasyona uğrayan Kovid-19'un özellikle Kuzey Jylland bölgesindeki vizonlarda 12 defa tespit edildiği belirtildi.
Uzaktan yapılan basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, mutasyona uğrayan virüsün insan sağlığı ve geliştirilmekte olan aşılar için bir tehlike olduğunu söyledi.
Heunicke, Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve AB Komisyonunu mutasyona uğrayan virüsle ilgili bilgilendirdiklerini açıkladı.
Toplantıda söz alan Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Kaare Mölbak da virüsün mutasyona uğraması sonucu normal virüs gibi antikor tedavisine cevap vermediğini bildirdi.
Antikor tedavisinin mutasyona uğrayan virüse karşı efektif olmadığının altını çizen Mölbak, vizonların uyutulmaması durumunda ülke sağlığına ve küresel sağlığa karşı risk doğuracağını vurguladı.
Kedilerin de Kovid-19'a yakalanabileceğini, ancak vizonlar kadar salgını yaymacağını kaydeden Kaare Mölbak, köpeklerin ise Kovid-19'a karşı reseptörlerinin bulunmadığını ve salgın riski taşımadığını, bu nedenle kedi ve köpek sahiplerinin telaşlanmaması gerektiğini söyledi.
Ticaret Bakanı Simon Kollerup, vizon çiftliği sahiplerine ekonomik destek sağlanacağını açıklarken, Emniyet Genel Müdürü Thorkild Fogde da vizonların uyutulmasına en kısa zamanda başlanılacağını ifade etti.
Toplantıda, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün "Cluster-5 virüs" olarak adlandırıldığı belirtildi.
DANİMARKA'DA VİZON ENDÜSTRİSİ
1000'in üzerinde vizon çiftliği bulunan Danimarka'da yılda yaklaşık 13 milyon vizon derisi üretiliyor.
Vizon çiftliklerinin sahibi olan Kopenhagen Fur Kooperatifi, deri müzayedeleri düzenliyor ve ihraç ediyor.
2019 yılında 4,9 milyar Danimarka Kronu (yaklaşık 6,5 milyar lira) değerinde vizon derisi ihraç edildi. Vizon derisi ihracı, Danimarka ekonomisinin toplam ihracatının yüzde 3,9'unu oluşturuyor.
Mutasyon Nedir?
Mutasyona kısaca, genetik dizilimde oluşan rastlantısal değişim açıklaması yapılabilmektedir. Bu değişimin boyutu çok ufak olabileceği gibi, çok büyük de olabilmektedir. Yani, bir nükleotidin diğerine dönüşmesi de mutasyon, kromozom sayısının doğrudan artması da mutasyon olarak kabul edilmektedir.
Mutasyon; genom, kromozom ve gen mutasyonu olmak üzere üç farklı sınıfa ayrılmaktadır. Genom mutasyonlarında kromozom sayısının artışı ele alınmaktadır. Kromozom mutasyonu, genellikle kromozomun içyapısında oluşan değişimlerle ilgilenmektedir. Gen mutasyonu ise, değişime uğramış tek bir gen üzerinde çalışmaktadır.
Mutasyon Örnekleri Nelerdir?
Mutasyon hakkında faydalı ya da zararlı diye bir genelleme yapmak mümkün değildir. Tedavisi olmayan hastalıklar zararlı mutasyon, daha verimli çalışan bitkilere ise faydalı mutasyon örneği denilebilmektedir. Bu kapsamda bir canlının yaşama ve üreme şansını artıran değişime yararlı, yaşama ve üreme şansını düşüren değişime ise zararlı mutasyon adı verilmektedir. Mutasyon sonucunda ortaya çıkan başlıca örnekler aşağıdaki gibidir:
- Albino, altı parmaklı olma, down sendromu, hemofili ve bazı kanser türleri gibi kalıtsal olarak aktarılan hastalıklar,
- Hayvanlardaki kısa bacak ve dört boynuz oluşumları,
- Sıcaklık artışı nedeni ile DNA'nın kendini kopyalaması,
- Kromozomdan parça kopması,
- Genetik mühendisliği araştırması sonrasında üretilen; daha verimli, çevre duyarlı ve dayanıklı bitkiler.
Mutasyon Etkileri Nelerdir?
Mutasyon canlılarda; radyasyon, kimyasal madde ile etkileşim, pH derecesindeki değişimler, sıcaklı, katkı maddeli besinler ya da ateşli hastalıklar sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Kalıtsal değişime yol açan bu faktörlere mutajen adı verilmektedir. Değişime uğramış doku ve genler ise mutant gen olarak isimlendirilmektedir.