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    • 06.11.2020 00:00
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    Güney 'nde Kovid-19 kaynaklı can kaybı 20 bine yaklaştı

    Güney tarafından açıklanan verilere göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 677'ye yükseldi.

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı can kaybı 20 bine yaklaştı

    Güney 'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 677'ye yükseldi.

    verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1866 artışla 732 bin 414 oldu.

    Ülkede 92 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve böylece virüs kaynaklı can kaybı sayısı 19 bin 677'ye yükseldi.

    Bugüne kadar 4 milyon 917 bin 625 testin yapıldığı Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 671 bin 579'u iyileşti.

    Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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