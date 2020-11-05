TRUMP'IN PAYLAŞIMLARININ YARISI SANSÜRE UĞRADI

ABD Başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump'ın seçim sürecinde Facebook ve Twitter'da yaptığı 22 paylaşımın 11'inin sosyal medya devleri tarafından sansürlendi. Trump'ın yaptığı paylaşımlarda Biden'ın seçimde hile yaptığı ve seçimlerdeki oy sayımının durdurulmasına yönelik çağrıları Twitter ve Facebbok tarafından sansürlendi. Ayrıca Trump'ın zafer ilan ettiği paylaşımlar da engellendi.