FACEBOOK STOP THE STEAL'I DA SANSÜRLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'a destek vermek üzere destekçileri tarafından kurulan "Stop the Steal" adlı Facebook sayfası da sansürlerden nasibini aldı. Kısa süre önce kurulan sayfa 24 saat içinde 300.000'den fazla üyeye ulaştı. "Stop the Steal" sayfası hakkında ABD'de yayınlanan birkaç makalede üyelere yanlış bilgi verdiği iddia edildi. Ayrıca Facebook sayfayı hızlı sansürlemediği için eleştirildi.