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    • Dünya
    • 05.11.2020 23:17
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    • 05.11.2020 23:17
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    Cumhuriyetçilerin Michigan ve Georgia eyaletlerindeki dava başvuruları reddedildi

    'de 59. başkanlık sonuçları henüz netlik kazanmazken oy sayımlarına ilişkin usulsüzlük olduğu iddiasıyla eyalet mahkemelerine başvuran Cumhuriyetçilerin dava talepleri kabul edilmedi.

    AA
    Cumhuriyetçilerin dava başvuruları reddedildi

    'de son yılların en kaotik süreci devam ederken Başkan 'ın seçim kampanya ekibinin dava başvuruları gündemi meşgul ediyor.

    Sabah saatlerinde hem Michigan hem de Georgia eyalet mahkemelerinde "seçimlerde hile olduğu" gerekçesiyle başvuran Trump'ın hukukçuları, mahkemelerden eli boş döndü.

    Her iki eyaletteki mahkemelerde de "seçimlerde usulsüzlük olduğuna ilişkin" ortaya konan iddiaların yeterli delil teşkil etmediğine yönelik kararlar çıktı.

    270 delegeye ulaşan ismin başkan olmaya hak kazanacağı ABD'de halen Pensilvanya, Georgia, , Arizona, Nevada ve Alaska'daki oy sayım işlemleri devam ederken Demokrat aday 'ın Trump karşısında 254'e 214 üstünlüğü bulunuyor.

    Trump'ın seçim kampanya ekibi, Nevada eyaletindeki oylarda usulsüzlükler tespit ettiklerini, oy sayma işlemlerinin bir süreliğine durdurulması için dava açtıklarını açıklamıştı.

    Öte yandan kritik eyaletlerden Pensilvanya'da dava açan Cumhuriyetçiler, Philadelphia şehrindeki mahkeme, Cumhuriyetçi Partili isimlerin de seçim sayım merkezlerine girmelerine hükmetmişti.

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