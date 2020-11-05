ALMAN KAMU KANALI ZDF BAĞLANTILI KİKA TV'DE SKANDAL YAYIN!

Avrupa'da son yıllarda artan İslamiyet düşmanlığı ve İslamofobi'nin son örneği Almanya'da yaşandı. Alman kamu kanalı olan ZDF ile bağlantılı çocuk kanalı Kika TV'de yayınlanan bir programda İslamiyet ve Müslümanlar terörizm ile bağdaştırılmaya çalışıldı. Bu yolla İslam ve Müslüman düşmanlığı çocuklara en küçük yaşta aşılandı.

Avrupa'da son dönemde İslamofobi hızla yükselirken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ve Müslümanlara alçakça yöneltilen iftiralar ve saldırılar her geçen gün artarak sürüyor. Özellikle son yıllarda İslamiyet ile terör ikilisi bir araya getirilmeye çalışılarak, bilinçaltında ahlaksızca bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.

ÇOCUK YAŞTA İSLAM DÜŞMANLIĞI AŞILANIYOR

Bunun son örneği ise Almanya'da yaşandı. Alman kamu kanalı ZDF ile bağlantılı olan çocuk kanalı Kika TV'de yayınlanan bir programda, İslamiyet terör eylemleriyle bağdaştırıldı. Silahlar ve terör eylemleri ile Müslümanlar teröristmiş gibi yansıtılarak, çocukların bilinçaltına bu görüş yerleştirilmeye çalışıldı. İslam ve Müslüman düşmanlığı adeta çocuk yaşta aşılanarak, Avrupa'da artan ırkçılık ve İslamofobi'nin önümüzdeki yıllarda da sürmesine zemin hazırlandı.