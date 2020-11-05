



NEFES NEFESE

ABD'de 46. Başkanlık seçimi, Donald Trump ve Joe Biden arasında nefes nefese geçti. Sonuçlar, iki eyalette düğümlendi. Her iki aday da seçim zaferini ilan etti!

Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasında nefes kesen bir yarış yaşandı. Birçok eyalette sonuçlar belli olsa da ABD'nin yeni başkanın belirlenmesinde ülkenin kuzeybatısında yer alan üç eyalet anahtar rolü oynuyor. Açıklanan sonuçlara göre 50 eyaletin 23'ünü Trump, 22'ini ise Biden kazandı. Demokratların adayı, dün geceseçimi kazandı. Şimdi gözlergelecek sonuçlara çevrildi.