ABD, 46'ncı başkanını seçmek için sandık başına gitti. Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat Biden yarışa girdi. İki aday peş peşe "seçimi ben kazandım" dedi. Gözler postadaki oylara ve kritik 2 eyaletin sonuçlarına çevrildi.
NEFES NEFESE
ABD'de 46. Başkanlık seçimi, Donald Trump ve Joe Biden arasında nefes nefese geçti. Sonuçlar, iki eyalette düğümlendi. Her iki aday da seçim zaferini ilan etti!
ABD'DE Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasında nefes kesen bir yarış yaşandı. Birçok eyalette sonuçlar belli olsa da ABD'nin yeni başkanın belirlenmesinde ülkenin kuzeybatısında yer alan üç eyalet anahtar rolü oynuyor. Açıklanan sonuçlara göre 50 eyaletin 23'ünü Trump, 22'ini ise Biden kazandı. Demokratların adayı, dün gece Wisconsin'de seçimi kazandı. Şimdi gözler Michigan ve Pensilvanya'dan gelecek sonuçlara çevrildi.
ZAFERİNİ İLAN ETTİ
Trump, "Büyük bir başarı. Bu bir rekor, daha önce böyle bir başarı kazanılmadı. Kazanacağımızı beklemeyen eyaletleri kazandık. Florida, Ohio ve Teksas'ı kazandık. Giorgia'yı da kazandığımız kesinleşti. Üstelik buna ihtiyacımız bile yok. Açıkça söylemek gerekirse bu seçimi kazandık. Halkımız için harika bir zafer" dedi.
OYLAR YENİDEN SAYILSIN
Trump'ın, Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceği açıklandı.
ABD Başkanı, "Çoğu önemli eyalette sağlam bir şekilde öndeydim. Sonra oy pusulaları sayıldıkça sihirli bir şekilde ortadan kayboldu" dedi.
BATI PERİNÇEK!
ABD'deki seçimde, ilginç benzetmeler de yapıldı. Kim Kardashian'ın eşi başkan adayı rapçi Kanye West, 12 eyalette 60 bine yakın oy aldı. Bu oy oranıyla, Türkiye'de Doğu Perinçek'e benzetildi. Paylaşımlarda "Batı Perinçek" denildi. Bu arada Texas'ta boş arazide çuvallar içinde oy pusulaları bulunduğu da açıklandı.
KOLTUĞUNU KORUDU
ABD Cumhuriyetçi Senatör Joni Ernst, koltuğunu korudu. Iowa Des Monies'de seçim zaferini seçmenlerle kutladı.
İKİNCİ KEZ SEÇİLDİ
Somali kökenli başörtülü İlhan Omar, ABD'de Müslümanlar'ı temsil etme hakkını ikinci kez aldı. Minnesota eyaletinden ABD Temsilciler Meclisi'ne yeniden seçildi.
TEBRİKLER AZİZ BAŞKAN!
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'a benzeyen Mitch McConnell, Kentucky'den senatör seçildi. Sosyal medya sallandı: Başkan tulum çıkardı. Bravo.
ABD SEÇİM SİSTEMİ
ABD başkanı, doğrudan halk oyuyla seçilmiyor. Seçmen, her eyalette partilerin başkan adayına bağlı olan "seçici" grubuna oy veriyor. Bu grubu eyaletteki temsilci ve senatörler oluşturuyor. Başkanın seçilmek için 50 eyalet ve özel statüsü bulunan başkent Washington DC'deki 538 seçici oyun mutlak çoğunluğunu, yani 270'ini alması gerekiyor. California, 55 kişi ile en çok seçici kurul üyesi barındırıyor.
İLGİNÇ NOTLAR
ABD tarihinde ilk kez iki aday da 70 yaşın üzerinde. Trump; 74, Biden; 77.
HANGİ aday kazanırsa kazansın ülkeyi bugüne kadar yöneten en yaşlı başkan olacak.
1964'ten beri Florida'yı alan Beyaz Saray'ı da alıyor. Florida'nın delege sayısı 29.
EN uzun seçim sonucu anlaşmazlığı yaklaşık 3 ay ile 1873'te yaşandı.