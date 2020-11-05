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    • 06.11.2020 01:16
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    'de başkanlık leri belirsizliğini korurken 'in istifa edeceği iddia edildi

    59. başkanlık inin sonuçları halen belirsizliğini korurken, 'in görevinden istifa etme hazırlığında olduğu iddia edildi.

    AA



    Amerikan MSNBC televizyonunun üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, uzun zamandır ABD Başkanı Donald Trump ile aralarının iyi olmadığı ve seçimden sonra görevden alınmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Bakan Esper'in istifa etmek üzere mektup hazırladığı ileri sürüldü.



    GENERALLERİN İSİMLERİNİN SÖKÜLMESİ İÇİN TASLAK HAZIRLADI
    Haberde, ayrılmadan önce Esper'in aynı zamanda Amerikan askeri üslerindeki Konfederasyon generallerinin isimlerinin sökülmesi ve bunların yerine konulacak isimler konusunda Kongre için bir taslak da hazırladığı iddia edildi.



    ÖNCEDEN HAZIRLIK YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ
    ABD'de bakanlar ikinci döneme geçiş sürecinde Başkan'a seçenek sunmak için teamül gereği istifa mektuplarını sunuyorlar ancak MSNBC'ye konuşan yetkililer Esper'in görevden alınacağını hesaba katarak önceden hazırlık yaptığını iddia etti.



    Daha önce Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği ve Kara Kuvvetlerinde subaylık yapmış olan Esper, ayrıca savunma sanayi şirketi Raytheon'un Hükümetle İlişkiler Biriminin başkan yardımcılığını yapmıştı.
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    Haberler Dünya ABD'de başkanlık seçimleri belirsizliğini korurken Savunma Bakanı Mark Esper'in istifa edeceği iddia edildi