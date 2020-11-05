



GENERALLERİN İSİMLERİNİN SÖKÜLMESİ İÇİN TASLAK HAZIRLADI

Haberde, ayrılmadan önce Esper'in aynı zamanda Amerikan askeri üslerindeki Konfederasyon generallerinin isimlerinin sökülmesi ve bunların yerine konulacak isimler konusunda Kongre için bir taslak da hazırladığı iddia edildi.