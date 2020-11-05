



DEMOKRATLAR, MİCHİGAN VE WİSCONSİN'İ GERİ ALMIŞ GÖRÜNÜYOR

Geçici sonuçlar, Demokrat Parti adayı Biden'ın, Trump'ın 2016'daki seçim zaferinde kilit rol oynayan Michigan ve Wisconsin eyaletlerini kazandığını gösteriyor.

Dün gece oyların tamamının sayıldığı Wisconsin eyaletinde, Biden 1 milyon 630 bin 389 oyu hanesine yazdırırken, Trump 1 milyon 609 bin 879 oyda kaldı. Demokratlar, 10 seçici delegeye sahip eyalette zaferini ilan etti.

Oyların yüzde 99'unun sayıldığı Michigan eyaletinde ise Biden 2 milyon 769 bin 197, Trump ise 2 milyon 634 bin 573 oy kazanmış görünüyor. Aradaki 134 bin 624 oyluk fark, eyaletin 16 seçici delegesini büyük olasılıkla Demokratların hanesine yazdıracak.

PENSİLVANYA'DAKİ FARK, CUMHURİYETÇİLERİN ALEYHİNE KAPANIYOR

Cumhuriyetçilerin önde götürdüğü 20 seçici delegeye sahip Pensilvanya eyaletinde, 500 bine kadar çıkan oy farkı, 164 bin 414'e kadar indi.

Oyların yüzde 91'inin sayıldığı eyalette, Trump 3 milyon 215 bin 969, Biden ise 3 milyon 51 bin 355 oy kazandı.

Eyalette halen sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy olduğu göz önüne alındığında, seçim sonucunun Demokratlar lehine değişmesi olasılık dışı değil.

Kuzey Carolina, Georgia ve Alaska'da Cumhuriyetçiler önde

Cumhuriyetçiler, oyların tamamına yakınının sayıldığı Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerini küçük oy farklarıyla önde götürüyor.

Trump'ın 2 milyon 732 bin 120, Biden'ın 2 milyon 655 bin 383 oy kazandığı Kuzey Carolina'da 15 seçici delege, Trump'ın 2 milyon 429 bin 783 ve Biden'ın 2 milyon 406 bin 774 oy kazandığı Georgia'da ise 16 seçici delege Cumhuriyetçilerin hanesine yazılacak gibi görünüyor.

Halen oyların yüzde 47'sinin sayıldığı, 3 seçici delegeye sahip Alaska eyaletinde ise Cumhuriyetçiler açık farkla önde. Trump'ın 108 bin 231 oyuna karşı, Biden 56 bin 849 oy kazanabilmiş durumda.