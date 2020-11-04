SON DAKİKA: ABD’nin ilk kadın Müslüman vekillerinden İlhan Omar yeniden seçildi





İLHAN OMAR KİM?

Somali'de doğan Temsilci Omar ve ailesi, Omar sekiz yaşındayken ülke iç savaşından kaçarak ABD'ye yerleşti. Aile, 1990'larda Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmeden önce Kenya'daki bir mülteci kampında dört yıl geçirdi. 1997 yılında ailesiyle birlikte Minneapolis'e taşındı. Omar ve Filistin kökenli Rashida Tlaib, Ekim 2018'de yapılan ara seçimlerinde Temsilciler Meclisine seçilerek ABD Kongresinde yer alan ilk Müslüman kadın vekiller olmuştu.