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    • 05.11.2020 00:34
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    'dan lerine ilişkin açıklama: Kazandım demiyorum

    'de Demokratların başkan adayı ABD ine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Kazandım demiyorum" diyen Biden, "Bütün oylar sayıldığında gereken delege sayısına ulaşıp kazanan biz olacağız" şeklinde konuştu.

    'de Demokratların başkan adayı ABD ine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Kazandım demiyorum" diyen Biden, "Bütün oylar sayıldığında gereken delege sayısına ulaşıp kazanan biz olacağız" şeklinde konuştu.

    Biden'ın açıklamaları şu şekilde:
    Buradan hükümetimiz insanlar için yerinde duruyor. ABD'de insanların sözü dinlenir. Yalnız ve yalnız halk karar verir. Bizler kazanmaya çok yakınız. Kazandık demiyorum ama bittiğinde kazanan biz olacağız. Michigan'da 45 bin farkla ilerliyoruz.

    Burada çok yüksek çok oy kullanıldı. Çok zor bir kampanya süreci oldu. Bütün ülkemiz zorlu bir zaman geçirdik. Birbirimize kulak vereceğiz. Ulus olarak bir araya geleceğiz. Biliyorum kolay olmayacak. İlerleme kaydedebilmek için bizim muhalefete düşman gibi davranmayı bırakmamız gerekiyor.

    Demokrat olarak kampanyayı kazandım. ABD Başkanı olarak ülkeyi yöneteceğim. Burada tek bir var. Herkesin başkanı olacağım.

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    Haberler Dünya Joe Biden'dan ABD seçimlerine ilişkin açıklama: Kazandım demiyorum