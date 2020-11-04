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    • 04.11.2020 20:27
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    'ın : Yasal yollarla kullanılmış tüm oylar sayılırsa Trump leri kazanır

    Tüm dünya sonuçlarının ne olacağını merak ediyor. Milyonlarca Amerikalı 46.başkanlarının Cumhuriyetçi mı, Demokrat mı olacağına karar vermek için sandık başına gitti. Sandıklar sabaha karşı kapanırken, yarış bıçak sırtı ilerliyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın , hukuki yollarla kullanılan tüm oyların sayılması durumunda seçimi kazanacaklarını açıkladı.



    ABD Başkanı Donald Trump'ın Kampanya Danışmanı Bill Stepien, hukuki yollarla kullanılan tüm oyların sayılması durumunda seçimi kazanacaklarını açıkladı.



    ABD'de dün düzenlenen ve kritik eyaletlerdeki sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Trump'ın kampanya ekibinden açıklama geldi.



    OYLAR TEKRAR SAYILABİLİR
    Stepien, gazetecilere yaptığı açıklamada, kritik eyaletler olan Michigan, Nevada, Georgia ve Pennsylvania gibi eyaletlerde kazanacaklarına inandıklarını belirterek, Wisconsin'de oy farkının yüzde 1 civarında olduğunu ve buradaki oyların tekrar sayılabileceğini kaydetti.



    Hala birçok eyalette Cumhuriyetçi seçmenin çoğunlukta bulunduğu bölgelerdeki oyların sayım aşamasında olduğunun altını çizen Stepien, "Biz verilerimize ve matematiğimize güveniyoruz. Yasal yollarla kullanılmış tüm oylar sayılırsa Başkan Trump bu seçimleri kazanır." dedi.
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