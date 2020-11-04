



OYLAR TEKRAR SAYILABİLİR

Stepien, gazetecilere yaptığı açıklamada, kritik eyaletler olan Michigan, Nevada, Georgia ve Pennsylvania gibi eyaletlerde kazanacaklarına inandıklarını belirterek, Wisconsin'de oy farkının yüzde 1 civarında olduğunu ve buradaki oyların tekrar sayılabileceğini kaydetti.