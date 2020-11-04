AVUSTURYA'DA KURUMLAR ARASINDA KOPUKLUK

Nehammer, Avusturya basınında da geniş yer bulan saldırganın temmuzda Slovakya'dan mermi satın almak istediği ancak başarısız olduğu, bu durumu Slovakya yetkililerinin Avusturya Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Birimine (İstihbarat) bildirdiği ancak istihbaratın bu bilgiyi savcılıkla paylaşmadığına ilişkin haberleri doğruladı.