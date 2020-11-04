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    • Dünya
    • 04.11.2020 22:30
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    • 04.11.2020 22:30
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    'nin eyaletinde ! 4 kişi öldü

    'nin eyaletindeki bir apartmanda çıktı. Olay yerine giden emniyet ekipleri 4 cansız bedenle karşılaştı. Olaya ve ölen kişilere ilişkin detay paylaşılmadı.

    ABD'de silahlı çatışma!

    'nin eyaletine bağlı şehrinde meydana geldi.

    Henderson emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir apartmandan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği belirtildi.

    Açıklamada, polisin, binanın araç parkında, şüpheli olduğunu düşündüğü kişi de dahil 3 kişiyi yaralı halde bulduğu ifade edildi.

    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Şüpheli ile irtibata geçmeye çalışan polisin bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şüpheli ya da şüphelilerle girilen çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

    Olaya ve ölen kişilere ilişkin detay paylaşılmadı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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    Haberler Dünya ABD'nin Nevada eyaletinde silahlı çatışma! 4 kişi öldü