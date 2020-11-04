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    • Dünya
    • 04.11.2020 12:38
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    • 04.11.2020 12:38
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    lerinde gizemli mesaj skandalı! harekete geçti

    Son dakika haberi... Federal Soruşturma Bürosu (), seçmenleri arayarak "güvende olun, evde kalın" mesajı bırakan otomatik aramalarla ilgili soruşturma başlattı.

    ABD seçimlerinde gizemli mesaj skandalı!

    ABD İç Güvenlik Bakanlığından bir yetkili, seçmenleri oy kullanmaktan caydırmayı amaçlayan "Bu sadece bir test çağrısıdır. Evde kalma zamanı. Güvende olun, evde kalın." mesajlı otomatik aramalarla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

    Bu tip otomatik aramaların her seçimde olabileceğini belirten yetkili, seçmenlere sakin olmaları çağrısında bulunarak, FBI'ın konuyla ilgili araştırmalarına devam ettiğini kaydetti.

    Kansas'ta yaşayan Dan Doughty salı sabahı robotik bir kadın sesinden gelen çağrıyı aldığını belirterek, bunun seçmeni oy vermekten caydırmayla ilgili olduğunu düşündüğünü ifade etti.

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