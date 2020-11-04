ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında yapılan yarış, tüm dünya tarafından takip edilirken; seçimin ABD tarihindeki en kritik seçim olduğu ifade ediliyor. Demokrat aday Joe Biden'ın kazanacağı öngörülen ve 29 delegelik hacmi ile seçim sonucunu direkt etkileyebilecek eyaletlerden olan Pensilvanya'da Trump'ın öne geçtiği ve farkı kısa sürede 10 puana kadar çıkardığı bildirildi. Gelen bu son dakika bilgisi sonrası Biden yanlısı eyalet valisinin sayımları komik gerekçelerle durdurduğu ve sonuçları geciktirmek için elinden geleni yaptığı aktarılıyor.