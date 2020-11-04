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    • 04.11.2020 12:03
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    Genelkurmay Başkanı'ndan darbe açıklaması: Bizim görevimiz değil

    'de her açıdan tarihi bir yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle posta yoluyla oyların kullanıldığı ve kazanan ismin hemen belli olmayacağı seçimlerden sonrası için darbe söylentileri de dillendirildi. ABD Genelkurmay Başkanı ise bu söylentilere karşılık "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD sunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı 'dan çıkarmak bizim görevimiz değil" dedi.

    ABD'de ordunun başındaki isimden darbe açıklaması

    ABD'de başkanlık seçimleri heyacanlı anlara sahne oluyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme üç eyalete kadar düşerken, ordunun darbe yapacağı tartışmaları gündeme geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçtiğimiz hafta sonu üst düzey generaller ve haber sunucularıyla gizli bir video-toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi.

    DARBE SÖYLENTİLERİ BOŞ ÇIKTI
    ABD basını, Genelkurmay Başkanı Milley'in, ülkede başkanlık seçimlerine askeri müdahalenin olacağı yönündeki spekülasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Milley, "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil" dedi. Milley, aynı zamanda etrafta Ulusal Muhafız birliklerinin görülmesinin mümkün olduğunu, bunun eyalet valilerinin talebine bağlı olduğunu ifade etti.
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