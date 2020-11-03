Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün gerçekleştirilen seçimler tüm dünya tarafından takip ediliyor. Amerikalıların 46'ıncı başkanını seçeceği bu seçimde, 99 milyondan fazla kişinin posta yoluyla erken oy kullandığı açıklandı. ABD'de Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki başkanlık yarışında kimin kazanacağı merak konusu oldu. Peki, ABD yeni başkanı kim oldu? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Joe Biden mı, Donald Trump mı? İşte konu hakkında son haberler

ABD BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD'de Trump ile Biden arasındaki başkanlık yarışı, tüm hızıyla devam ediyor. 59. başkanlık seçimleri bugün yapılıyor. Milyonlarca kişi postayla oy kullanıyor. Seçim sonuçlarının 3 Kasım gecesi netleşmesi bekleniyor.