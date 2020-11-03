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    • Dünya
    • 03.11.2020 17:12
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    • 03.11.2020 17:12
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    Rusya'nın "sosis kralı" Vladimir Marugov saunada tatar yayıyla öldürüldü

    Rusya’da “sosis kralı” olarak bilinen iş adamı Vladimir Marugov, evinin bahçesindeki saunada arbaletle (tatar yayı) öldürüldü. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

    DHA
    Rusya'da sosis kralının dehşet ölümü

    Rusya'daki Vyasnaya Imperia ve Ozeretsky Kolbassy et fabrikalarının sahibi ünlü iş adamı Vladimir Marugov, başkent Moskova yakınlarındaki Istra kasabasında bulunan evinin bahçesindeki saunada öldürüldü.

    EŞİ PENCEREDEN KAÇTI
    Rusya Soruşturma Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre; bir grup maskeli saldırgan, Vladimir Marugov'un evine girdi. Saldırganlar cinayet öncesinde Marugov ile eşi Gaziyeva'yı birbirine bağlayarak onlardan para istedi. Saldırı sırasında Marugov'un yanında bulunan eşi Sabina Gaziyeva pencereden kaçmayı başararak polisi aradı.

    SUÇ ALETİ ARBALET BULUNDU
    Polis olay yerine vardığında Marugov'ın cansız bedenini ve saldırganların onu öldürmek için kullandıkları arbaleti buldu. Rusya Soruşturma Komitesi, resmi internet sitesinde olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Olay Rus medyasına yansırken, bir şüphelinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını bildirdi.

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