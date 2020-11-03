



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus "Kommersant" gazetesine verdiği röportajda, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri ve Dağlık Karabağ'daki durumu değerlendirdi.

Rusya ile Türkiye'nin farklı bölgelerdeki krizlerin çözümü konusunda çalıştığını ifade eden Lavrov, "Moskova ve Ankara, esnek ve pragmatik yaklaşım sergileyebilen, birbirleriyle etkileşimde stratejik vizyonla hareket edebilen yakın ortaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, "İki ülkenin çıkarları doğrultusunda Rus ve Türk diplomatlar, istihbarat ve askeri servisler arasındaki iş birliği sonucu olarak Suriye meselesi konusunda etkileşim sürdürülüyor. İran ile Astana formatı gibi en uygun çözüm mekanizmasını oluşturmayı başardık. Ayrıca İdlib ve Fırat'ın doğusu gibi sorunlu bölgelerde, Rus ve Türk devriyeleri gerçekleştiriliyor. Terörist grupların yok edilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Göçmenlerin Suriye'ye dönmesi için gerekli koşullar oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Libya meselesinin çözümü üzerine çalıştıklarını belirten Lavrov, iki ülkenin, Libya'da oluşan krizin çözümü ve Birleşmiş Milletlerin (BM) himayesinde Libyalılar arasında kapsamlı diyaloğun sağlanması için gerekli koşulların oluşturulmasını teşvik ettiğini bildirdi.