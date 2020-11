NEW YORK İLK SIRADA

Ülkede en çok vaka 969 bin 247 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 942 bin 195 vakayla California ve 812 bin 63 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York, 33 bin 698 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.