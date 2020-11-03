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    • 03.11.2020 19:07
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    'de yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı ölenlerin sayısı 237 bini geçti

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesindeki bilgilere göre, 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 526 artarak 237 bin 31'e yükseldi.

    AA



    ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 526 artarak 237 bin 31'e yükseldi.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 92 bin 499 artışla 9 milyon 570 bin 921'e ulaştı.



    Yaşamını yitirenlerin sayısının 526 artarak 237 bin 31'e ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 173 bini, toplam test sayısı ise 149 milyonu geçti.



    NEW YORK İLK SIRADA
    Ülkede en çok vaka 969 bin 247 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 942 bin 195 vakayla California ve 812 bin 63 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York, 33 bin 698 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

    ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR
    Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 272 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 554 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya ABD'de yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı ölenlerin sayısı 237 bini geçti