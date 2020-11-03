Seçim yılında mevcut başkanın ne yaparsa yapsın rakibi tarafından her şeyi yanlış yapmakla suçlanacağını vurgulayan Littleton, Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden için, ''Gerçek kararlar alma sorumluluğu yok ve tek yapması gereken her şeyi doğru yapacağını söylemek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Salgın konusunda ise Trump'ın mevcut koşullarda elinden gelenin en iyisini yaptığını savunan Littleton, ''Sonuçlardan memnunum. Bu bir pandemi ve insanlar ölür, biz de hayatta kalmak için elimizden geleni yaparız.'' diye konuştu.