Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 02.11.2020 16:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2020 16:38
    ABONE OL

    SON DAKİKA: düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti

    'ın başkentindeki düzenlenen bombalı ve silahı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kabil si bugün sınav olduğu biliniyordu, saldırının da bu bölümde düzenlendiği iddia ediliyor. Ayrıca üniversitede bugün birçok üst düzey yetkilinin katılımıyla "Afganistan-İran "nın açılışı yapılacaktı.

    Üniversiteye bombalı ve silahlı saldırı!

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, ülkenin en büyük si olan öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılar ile sonrasındaki da, çoğu öğrenci 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

    Aryen, 22 kişinin yaralandığı, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasındaki çatışmanın sona erdiğini belirtti.

    Sözcü Aryen, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

    ÖNCE SALDIRILAR ARDINDAN ÇATIŞMA

    Ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde kimliği ve sayısı belli olmayan saldırganlarca bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkmıştı.

    Aryen, üniversite etrafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığını ve öğrencilerin çoğunun tahliye edildiğini açıklamıştı.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmazken 'dan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığı ifade edilmişti.

    SINAV VE KİTAP FUARI AÇILIŞI VARDI

    Kabil Üniversitesi bugün sınav olduğu biliniyordu, saldırının da bu bölümde düzenlendiği iddia ediliyor.

    Ayrıca üniversitede bugün birçok üst düzey yetkilinin katılımıyla "-İran "nın açılışı yapılacaktı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti