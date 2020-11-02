Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e (S.A.V.) hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.