Uygulanan kısıtlamalarla 1 Eylül'de 101'e kadar düşen ölü sayısı ekim ayında 300'ü aştı, dün de 434 olarak kaydedildi.

İran'da günlük vaka sayıları da 4 Haziran'da 3 bin 574'e yükseldikten sonra 31 Ağustos'ta 1642'ye kadar düştü ancak ekim ayının sonlarına doğru 8 binin üzerine çıktı ve dün de 8 bin seviyelerinde kaydedildi.

Bir yandan Kovid-19 hastanelerinin tamamen dolu olması nedeniyle yeniden tedbirlere başvurmak zorunda kalan hükümet diğer yandan da ekonomik krizle boğuştuğu için yasakların çerçevesini genişletmekte sıkıntı çekiyor.

Hükümet vakaların giderek artmasından ve ölü sayısının yükselmesinden endişelendiği için çarşambadan itibaren 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin 10 gün süreyle kapatılması kararı aldı. Ayrıca bugünden cumaya kadar 25 eyalet merkezine giriş-çıkışları yasakladı.