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    • 02.11.2020 09:46
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    koranavirüse teslim oldu! Her 30 saniyede bir yeni vaka

    'da corona virüs kabusu büyüyor. Fransa'da bugüne kadar 1 milyon 400 binin üzerinde kişi coronavirüse yakalanırken 37 bin kişi ise hayatını kaybetti. Ülkedeki sokağa tepki gösterilen sokağa çıkma yasağı ve diğer covid-19 önlemleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Fransa , ülkede her 30 saniyede bir kişinin corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

    AA
    Bir ülke virüse teslim oldu! Her 30 saniyede bir...

    Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede her 30 saniyede bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yattığını bildirdi. Başbakan Castex, tepki çeken sokağa çıkma yasağıyla ve diğer Kovid-19 önlemleriyle ilgili, kamu televizyonu TF1'e açıklamalarda bulundu.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA TEPKİ!

    Halktan, özellikle esnaftan Kovid-19 tedbirlerine uymakta ısrarcı olmaları çağrısında bulunan Castex, hükümetin, tepkilere neden olan sokağa çıkma yasağı kapsamında alınan kararlardan geri adım atmayacağını ifade etti.

    FANSA'DA HER 30 SANİYEDE KOVİD-19 KAPAN BİR KİŞİ HASTANELİK OLUYOR

    Castex, Avrupa'de ve Fransa'da Kovid-19 vaka sayısının oranında büyük artış yaşandığına dikkati çekerek "Salgından bu yana 37 bin vatandaşımızı kaybettik. Her 30 saniyede bir -içlerinde yaşlı olmayanlar da var- Kovid-19'a yakalanan 1 kişi hastanelik oluyor." diye konuştu.

    Ülkede yoğun bakım ünitelerinin, gerekli adımlar atılmasa, 15 günde dolacağı uyarısında bulunan Castex, halihazırda yoğun bakım ünitesine bağlı 3 bin 600 kişi sayısının kasım ayı içerisinde 6 bin civarına çıkacağını kaydetti.

    SON 24 SAATTE 46 BİN 290 VAKA

    Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 231 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 37 bin 19'a ulaştı.

    Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 46 bin 290 artışla 1 milyon 413 bin 915'e çıktı.

    Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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