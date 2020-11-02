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    • 02.11.2020 16:22
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    'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Karakaş'tan İslam düşmanı Macron’a destek

    Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri () Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karakaş, Müslümanlardan Batı ülkelerine daha iyi entegrasyon sağlamaları için Emmanuel Macron'un tutumunu kabul etmelerini istedi. Macron, 'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

    AA
    BAE'den İslam düşmanı Macron’a destek

    Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Karakaş, Macron'un Müslümanları dışlamak istediğine ilişkin görüşü reddederek, 'nın sözlerinin kasıtlı olarak bağlamından koparıldığını ileri sürdü.

    Bakan Karakaş, "Macron'un konuşmasında gerçekten ne söylediğini dinlemek lazım. (Macron) Müslümanların Batı ülkelerinde gettolaşmasını istemiyor ve bu konuda haklı. Müslümanların topluma daha iyi entegre olmaları lazım. Fransız devletinin bunu başarması için yollar arama hakkı var." ifadelerini kullandı.

    Karakaş ayrıca bu tür konuların ne Batı'da ne de Müslüman dünyasında aşırı sağcılara bırakılmaması gerektiğini savundu.

    Fransa'da 16 Ekim'de 'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi 'nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

    Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, daha sonra 'ya verdiği röportajda, Hazreti Peygamber'e hakaret içerikli karikatürler nedeniyle Müslümanların yaşadığı şoku anladığını ifade etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı, söz konusu karikatürlerin hükümeti değil, bağımsız bir gazeteyi temsil ettiğini belirtmişti.

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    Haberler Dünya BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Karakaş'tan İslam düşmanı Macron’a destek