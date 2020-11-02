Sol Parti Milletvekili Achim Kessler de haftalar öncesinde hastanelerde personelin yetersiz kalacağına ilişkin uyarılar yapıldığını anımsatarak "Bakan Spahn, bu uyarıları görmezden geldi." suçlamasında bulundu. Yoğun bakımda çalışabilecek yeterliliği olan personel sayısını kimsenin bilmediğini savunan Kessler, Spahn'ın bunu hastanelerden öğrenerek ne kadar yoğun bakım yatağının mevcut olduğunu da gerçekçi bir şekilde açıklaması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise yoğun bakımdaki yatak sayısındaki sorumluluğun eyaletlerde bulunduğu, hastanelerdeki kapasitenin yönetilmesinin eyaletlerin görev alanına girdiği kaydedildi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü, 1 Kasım itibarıyla ülkedeki yoğun bakım yataklarının yüzde 72'sinin dolu olduğunu bildirdi.