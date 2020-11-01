Ermenistan teröristlerden sonra Fransız faşistleri ordusuna kattı!

Azerbaycan'a karşı cephede büyük hezimete uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ordusunun sınırlarına saldırı düzenlediği yalanına başvurarak Rusya'dan yeniden yardım istedi. Ancak Rusya, Paşinyan'ın yardım talebine bir kez daha ret cevabı verdi.