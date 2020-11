Avrupa'da geçtiğimiz 7 gün içinde dünya çapında tespit edilen 3,3 milyon yeni vakanın 1,6 milyonu bildirildi. Bölge'de son 7 gün içinde 16 binden fazla can kaybının yaşanması ile bir önceki 7 günlük döneme göre yüzde 44 artış yaşandı.



Avrupa'da her 10 bin kişiden 127'sinde Covid-19 tespit edilirken, 10 bin kişide 4 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. ABD'de ise bu oran 10 bin kişide 278 vaka ve 10 bin kişide 7 can kaybı olarak kayıtlara geçti.