ÇOCUK YAŞTA İSLAM DÜŞMANLIĞI AŞILANIYOR

Bunun son örneği ise Almanya'da yaşandı. Alman kamu kanalı ZDF ile bağlantılı olan çocuk kanalı Kika TV'de yayınlanan bir programda, İslamiyet terör eylemleriyle bağdaştırıldı. Silahlar ve terör eylemleri ile Müslümanlar teröristmiş gibi yansıtılarak, çocukların bilinçaltına bu görüş yerleştirilmeye çalışıldı. İslam ve Müslüman düşmanlığı adeta çocuk yaşta aşılanarak, Avrupa'da artan ırkçılık ve İslamofobi'nin önümüzdeki yıllarda da sürmesine zemin hazırlandı.