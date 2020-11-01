Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.11.2020 16:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.11.2020 16:41
    ABONE OL

    Alman kamu kanalı ZDF bağlantılı 'de skandal yayın! Çocuklara İslam ve Müslümanlık düşmanlığı böyle aşılanıyor

    Avrupa'da son yıllarda artan İslamiyet düşmanlığı ve 'nin son örneği 'da yaşandı. Alman kamu kanalı olan ZDF ile bağlantılı çocuk kanalı 'de yayınlanan bir programda İslamiyet ve Müslümanlar terörizm ile bağdaştırılmaya çalışıldı. Bu yolla İslam ve Müslüman düşmanlığı çocuklara en küçük yaşta aşılandı.

    takvim.com.tr
    Kamu kanalı ZDF bağlantılı Kika TV'de skandal yayın

    Avrupa'da son dönemde İslamofobi hızla yükselirken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ve Müslümanlara alçakça yöneltilen iftiralar ve saldırılar her geçen gün artarak sürüyor. Özellikle son yıllarda İslamiyet ile terör ikilisi bir araya getirilmeye çalışılarak, bilinçaltında ahlaksızca bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.

    ÇOCUK YAŞTA İSLAM DÜŞMANLIĞI AŞILANIYOR
    Bunun son örneği ise Almanya'da yaşandı. Alman kamu kanalı ZDF ile bağlantılı olan çocuk kanalı Kika TV'de yayınlanan bir programda, İslamiyet terör eylemleriyle bağdaştırıldı. Silahlar ve terör eylemleri ile Müslümanlar teröristmiş gibi yansıtılarak, çocukların bilinçaltına bu görüş yerleştirilmeye çalışıldı. İslam ve Müslüman düşmanlığı adeta çocuk yaşta aşılanarak, Avrupa'da artan ırkçılık ve İslamofobi'nin önümüzdeki yıllarda da sürmesine zemin hazırlandı.

    Yayının detaylarında şu konular ele alındı: İslamcı olarak bahsedilen teröristlerin İslam'ın katı kurallarını uygulamak adına insanları silahla yaralamaktan ve öldürmekten kaçınmadıkları yalanı anlatıldı.

    Takvim.com.tr/Özel Haber
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Alman kamu kanalı ZDF bağlantılı Kika TV'de skandal yayın! Çocuklara İslam ve Müslümanlık düşmanlığı böyle aşılanıyor