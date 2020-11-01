Avrupa'da son dönemde İslamofobi hızla yükselirken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ve Müslümanlara alçakça yöneltilen iftiralar ve saldırılar her geçen gün artarak sürüyor. Özellikle son yıllarda İslamiyet ile terör ikilisi bir araya getirilmeye çalışılarak, bilinçaltında ahlaksızca bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.
ÇOCUK YAŞTA İSLAM DÜŞMANLIĞI AŞILANIYOR
Bunun son örneği ise Almanya'da yaşandı. Alman kamu kanalı ZDF ile bağlantılı olan çocuk kanalı Kika TV'de yayınlanan bir programda, İslamiyet terör eylemleriyle bağdaştırıldı. Silahlar ve terör eylemleri ile Müslümanlar teröristmiş gibi yansıtılarak, çocukların bilinçaltına bu görüş yerleştirilmeye çalışıldı. İslam ve Müslüman düşmanlığı adeta çocuk yaşta aşılanarak, Avrupa'da artan ırkçılık ve İslamofobi'nin önümüzdeki yıllarda da sürmesine zemin hazırlandı.